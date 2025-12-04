ಅಹಮದಾಬaದ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮೃತದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.4): ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಮೃತದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 53 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫಿಯೋನಾ ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಸುಮಾರು 600 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೇವಲ 32 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 242 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ 19 ಮಂದಿ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಬದುಕುಳಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್.
ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಡನ್ನ ವೆಸ್ಟ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶವಾಗಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ "ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ" ಮಟ್ಟದ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ದೇಹಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ಅತಿಯಾದ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಶವಾಗಾರದೊಳಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೈನೈಡ್ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
"ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೈನೈಡ್ ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ" ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶವಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್
ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ವೆಸ್ಟ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾದ ಶವಗಳನ್ನುಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 40% ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ ಶವಾಗಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.
"ಎಲ್ಲಾ ಶವಾಗಾರ ಬಳಕೆದಾರರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶವಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರ ವರದಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ಶವಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ವಿಧಾನವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ "ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು" ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿಯಮ 28 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಕ್ಷಣವೇ ಅಪಾಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು, ಇದು ತುರ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತರುವಾಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶವಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡುವ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್
ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಹರಡುವ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕ ವಸ್ತುವಾದ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಪುರಾವೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಆಮ್ಲವ್ಯಾಧಿ, ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸ್ಮ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಎಡಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೊಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಮೋನಿಯದೊಂದಿಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸೈನೈಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.
ತಕ್ಷಣದ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸ್ ಯುಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ 56 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ವರದಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ಈ ದುರಂತ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಸಂತಾಪವಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾವಿನ ವರದಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.