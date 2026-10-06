ಆಗ್ರಾದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಗನೇ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹46 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ತಾವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಿಂದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ದಂಪತಿಗೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟ
ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಗ್ರಾದ 70 ವರ್ಷದ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಕಟಾರಾ ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷದ ಉಷಾ ಕಟಾರಾ ದಂಪತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದಂಪತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಮಗನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿ, ತಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹46 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತೇ? ದಂಪತಿಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆ ₹46 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಂಪತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2022ರಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಹಲವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದಂಪತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಳಲು ಯಾರೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು? ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿದೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಆರೋಪಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಗ್ರಾ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿವಿಲ್ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ. ವಿವಾದಿತ ಮನೆ ಸೊಸೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಾದವರು ಯಾರು? ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೃದ್ಧರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಆರೋಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದಂಪತಿಯ ಅಳಲು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.