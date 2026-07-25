ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾರ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದೇ? ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಗಳು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಕೀಲ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ವಾಧ್ಯಾರಪು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ.
1. ಸ್ವಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ (ಸೊಂತ ಸಂಪಾದನೆಯ ಆಸ್ತಿ):
ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಮನೆ, ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 'ಸ್ವಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕು ಯಾರದ್ದು?: ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ (Gift Deed) ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ 'ವಿಲ್' (Will) ಬರೆದಿಡಬಹುದು.
ಇತರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದೇ?: ಸ್ವಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ವಂಚಿಸಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.
2. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ (ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ):
ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಜ್ಜಂದಿರಿಂದ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 'ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕು ಯಾರದ್ದು?: ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ (ಮಕ್ಕಳಿಗೆ) ಜನನದಿಂದಲೇ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಮಕ್ಕಳು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದೇ?: ಹೌದು. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀಡಿದರೆ, ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು!
ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ-2005 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ.
ವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ಗಳ ನಿಯಮ:
ನೋಂದಾಯಿತ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್: ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ವಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತೀರಿದರೆ?: ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ 'ವಿಲ್' ಬರೆಯದೆ ತೀರಿದರೆ, ಸ್ವಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯು 'ವರ್ಗ-I' ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪತಿ/ಪತ್ನಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ!
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲೆದಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅನುಭವಿ ವಕೀಲರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.