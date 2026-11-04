ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಗ್ನಿವೀರರ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಯಂಗೊಂಡರೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಂ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ(ನ.04): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿವೀರರ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (CDS) ಜನರಲ್ ಎನ್.ಎಸ್. ರಾಜಾ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಅಗ್ನಿವೀರರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಕಾಯಂ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಸೇವಾವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಸೈನಿಕರಾಗುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರಲ್ ರಾಜಾ ಸುಬ್ರಮಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅಗ್ನಿವೀರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಯಂ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾಯಂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿವೀರರ ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಶುಕ್ರವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಭೂಸೇನೆ ಅಗ್ನಿವೀರರ ಸೇವಾವಧಿ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯ?
ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಅಗ್ನಿವೀರರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಗ್ನಿವೀರರ ಸೇವಾವಧಿ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದ್ದರೆ, ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಗ್ನಿವೀರರ ಸೇವಾವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭೂಸೇನೆಯ ಅಗ್ನಿವೀರರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮ ಏನಿತ್ತು?
2022ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು 'ಅಗ್ನಿವೀರರು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿಯೂ ಸೇರಿತ್ತು.
ಹಳೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಗ್ನಿವೀರರಲ್ಲಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೇನೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಕಾಯಂ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 24,400 ಅಗ್ನಿವೀರರ ನೇಮಕ
ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಒಟ್ಟು 24,400 ಅಗ್ನಿವೀರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 18,300 ಮಂದಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಗ್ನಿವೀರರ ಮುಂದಿನ ಸೇವಾವಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿವೀರರ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಸೇವೆಯ ನಿಖರ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶದ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ.