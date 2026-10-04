ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರನಾಗಿದ್ದ ಕೋ-ಪೈಲಟ್‌ನಿಂದ 180 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚಾರ್‌ಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮೂಲದ ಸಂಜಾತ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 180 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿದ ಸ್ಮಿತ್​ ಮಚ್ಚಾರ್​ಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸೈಲೆಂಟ್​ ಆಗಿರುವ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಮಿತ್​ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದು ದೂರದ ಮಾತು, 180 ಮಂದಿಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಸ್ಮಿತ್​ ಹೆಸರೇ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಔಚಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗಳು ಇದಾಗಲೇ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಆಗಿರುವುದು ಇದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಯ ನಂಟು ಕಟ್ಟುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಮಿತ್​ ಮಚ್ಚಾರ್​ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ 180 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದ ಕೋ-ಪೈಲಟ್​ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಓಮಾನ್​ ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಹಮಾಮ್ ಅಲ್ಹಮ್ಮಮಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈತನಿಗೆ ಅಲ್​-ಕೈದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಲಿಂಕ್​ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈತನ ತಂದೆ ಒಮಾನ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಸಿರಿಯಾ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಈ ಹಿಂದೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಅಲ್-ಖೈದಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೋನಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಮಚ್ಚರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ

ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದವನ ಹೆಸರು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಸಹಜವಾಗಿ ಹೀರೋ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಮಿತ್​ ಮಚ್ಚಾರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸರ್​ನೇಮ್​ನಿಂದ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಮಿತ್​ ಮಚ್ಚಾರ್​ ಅವರ ಮೂಲ ಯಾವುದು, ಅವರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇವರದ್ದು?

ಅಂದಹಾಗೆ, ಸ್ಮಿತ್​ ಮಚ್ಚಾರ್​, ಗುಜರಾತ್‌ ರಾಜ್ಯದವರು. ಮಚ್ಚಾರ್​ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಹಾಥಿ, ಮಂಕ್ಡಿ, ಬಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಪೋಪಟ್‌ನಂತಹ ಉಪನಾಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಮಿತ್​ ಮಚ್ಚಾರ್​ ಅವರು, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ಜೈಸುಖ್‌ಲಾಲ್ ಲಾಲ್ಶಂಕರ್ ಹಾಥಿ ಅವರನ್ನು ಮಚ್ಚಾರ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಗುಜರಾತಿನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್​ನೇಮ್​ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

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