ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಬೆಹನ್ಜಿ’ ಎಂದು ಕರೆದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ತಪ್ಪು. ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶ.
‘ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ‘ಬೆಹನ್ಜಿ’ ಎಂದರು!’ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ
ಉಡುಪನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಳೆಯುವುದು ಸರಿಯೇ?
ಸರಳ ಉಡುಗೆ, ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಲೇಖಕಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಸೇವಕಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಉಡುಪಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಬೆಹನ್ಜಿ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲವೇ?’
ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಡಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆ ಉಡುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಆಧುನಿಕರು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಬೆಹನ್ಜಿ’ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
ಬೋರ್ಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲೂ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಲಿ!
ಮಹಿಳೆಯರು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಆಶಯ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೀರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗ; ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಪರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಮನೋಭಾವ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿನ ಬದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನೇಕರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಉಡುಪನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
ಸೀರೆ ಆಗಲಿ, ಸೂಟ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಾಗಲಿ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಡುಪು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.