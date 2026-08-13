2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಭಾರತವು ತನ್ನ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ. 1947ರ ಮೊದಲ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು 80ನೇ ಆಚರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 1947ರಿಂದ 2026ರ ನಡುವೆ 79 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 79 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ 79 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15: 79ನೇ ಅಥವಾ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ?
ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2026ರಂದು ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದಿನದಂದು ದೇಶವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವೋ ಅಥವಾ 80ನೇ ದಿನವೋ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಗೊಂದಲ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಚರಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ!
ಭಾರತವು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಅದೇ ದಿನವನ್ನು ದೇಶದ ಮೊದಲ (1st) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ:
- 1947 – 1ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ
- 1948 – 2ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ
- 2025 – 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ
- 2026 – 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 79 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ!
ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ: (2026 - 1947 = 79). ಇದರರ್ಥ, 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 79 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
- ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವರ್ಷಗಳು: 79 ವರ್ಷಗಳು.
- ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವ: 80ನೇ ಆಚರಣೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಭಾರತವು ತನ್ನ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ದಿನದಂದು ನಾಡಿನ ವೀರ ಹಿರಿಯರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್!