ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ರೈಲಿನ 3AC ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬರ್ತ್ ಮೇಲೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಸಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ತರಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲು ಬೋಗಿಯೇ ಅಡುಗೆಮನೆಯಾಯ್ತು! 3AC ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕುಟುಂಬದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮನೆಯ ಊಟವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ರೈಲಿನ 3AC ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ರೈಲಿನ ಬರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಯಾರಿ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ರೈಲಿನ ಮಧ್ಯದ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಸನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳು, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
'ರೈಲು ಬೋಗಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ!' ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲಿನ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಂತೆ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಸನೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೋಸ್ಟರ್ನಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿಬಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕುಟುಂಬದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಮುಖ್ಯ
ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರರ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಊಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.