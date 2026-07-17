ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡ್ಡೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆ ದೃಶ್ಯ ಇಡೀ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿಸಿತು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಒಡಲೊಳಗೆ ಮೂಕವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಟು ವಾರಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಂತ ಭ್ರೂಣ.
ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ವಾರಗಳ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು, ಆ ಶಿಶುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಜನ್ಮಜಾತ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದದ್ದು ಏನು?
ಒಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಾನ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ದುರ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ಅವರ ಮಗ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ಮಗುವನ್ನು ಬರೇಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ರಚನೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಸಹಜ ರಚನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಟೆರಾಟೋಮಾ ಗೆಡ್ಡೆ ಶಂಕಿಸಿದರು, ಆದರೆ ವಿವರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ, ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ!
ಪ್ರಕರಣದ ತೀವ್ರತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣವೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವಾರಗಳ ಭ್ರೂಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ಈಗ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ' ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಅಪರೂಪ?
ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಟಸ್ ಇನ್ ಫೆಟು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಜನ್ಮಜಾತ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಭ್ರೂಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಭ್ರೂಣದ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲಿಕ, ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.