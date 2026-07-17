ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಧುನಿಕ ದಂತಕಥೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ರೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಅವರ ಕೈಸೇರಿದೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಬ್ಯಾಟರ್! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್, ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಧುನಿಕ ದಂತಕಥೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ರೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಅವರ ಕೈಸೇರಿದೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಬ್ಯಾಟರ್! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಓಡಿಐ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚರ್ಚೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೀಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಕಳಪೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರೂ ಸಹ ರೋಹಿತ್ ಅವರಂತೆಯೇ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ನಿವೃತ್ತಿ ವದಂತಿ!
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐ ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. 2027ರ ಮೆಗಾ ಐಸಿಸಿ ಇವೆಂಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಲಾಂಗ್-ಟರ್ಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡಲು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ , ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫೇಸ್ ಸುದ್ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಶ್ವಿನ್
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ದಾಖಲೆಯು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಐದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 310 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸರಾಸರಿ 62 ಮತ್ತು 103.33 ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಖಾತರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಆಯ್ಕೆದಾರರು, ನಾಯಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತೆ, ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲೇನು?
2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ ತಂಡವು ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸವಾಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ವಿಧಾನವು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.