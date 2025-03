ಭಾರತ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದು 50 ವರ್ಷ; ಈವರೆಗೂ ದೇಶ ಗೆದ್ದಿರುವ ಏಕೈಕ ವಿಶ್ವಕಪ್‌!

Read Full Article

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ 8 ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು 1975ರಲ್ಲಿ. ಆ ವರ್ಷ ಮಾ.1ರಿಂದ 15ರ ವರೆಗೂ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 2-1 ಗೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು.

ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ (ಮಾ.15) ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಜಯಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ದಿನದಂದು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

