ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ? ಆಗಾಗ ಎಸಿಡಿಟಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಎಸಿಡಿಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಔಷಧಿ- ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಸುಸ್ತಾದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಅರಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಪಿನ ಔಷಧಿ
ಸೋಂಪು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಅರಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ಎರಡೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿಯೂತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಮದ್ದು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು 50 ಗ್ರಾಂ ಅರಳು ಮತ್ತು 50 ಗ್ರಾಂ ಸೋಂಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿ, ಎಸಿಡಿಟಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಮದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಪಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿದೆ.