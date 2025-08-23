ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಲ್ಕಾ ಭಾಸಿನ್ ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಏಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ(Kidney failure)ಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸಿಕೆಡಿ (Chronic kidney disease)ಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಲ್ಕಾ ಭಾಸಿನ್ ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಏಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 11 ರಿಂದ ಶೇ. 16 ರಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜು, ಧೂಮಪಾನ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್, ಹೃದ್ರೋಗ, ಕೆಲವು ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಇದರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಮತ್ತು ಐಬುಪ್ರೊಫೇನ್ನಂತಹ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲದ ಉರಿಯೂತದ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಯಾವಾಗ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತವೆ?
ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು "ಫೇಲ್ಯೂರ್" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಮೌನವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಯೂರಿಯಾ, ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಶೋಧಕಗಳು (ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳು) ರೋಗಪೀಡಿತ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಂತರ, ಈ ರೋಗವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಳಿದ ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವು 100% ರಿಂದ 15% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಯಾಸ, ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಊತ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ರುಚಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತುರಿಕೆ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಮೂಳೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ ?
ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದ (ಸ್ಟೇಜ್ 5 CKD ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಯೂರಿಯಾ/ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್/ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ/ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್/ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಮೂತ್ರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕುಗ್ಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಮೂತ್ರದ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ / ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಅನುಪಾತ, ನಿಯಮಿತ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.