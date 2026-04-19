ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸೋ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಈ ಅಪಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ರಷ್ ಯಾವಾಗ ಬದಲಿಸಬೇಕು?
ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದೇ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬದಲಿಸಬೇಕು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಬದಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಷ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ನಾವು ಬಳಸುವ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಒಂದೇ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿದರೆ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಷ್ನ ನಾರುಗಳು (bristles) ಬಾಗಿ, ವಸಡುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ವಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು
ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ವಸಡುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ (plaque) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ನ ನಾರುಗಳು ಬಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಡುಸಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಬ್ರಷ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಓರಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ರೂಟ್ ಕನಾಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಥವಾ ವಸಡು ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೂ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಬದಲಿಸಬೇಕು. ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಬಂದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ ಬಿಸಾಡಿ ಹೊಸದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.