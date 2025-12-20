ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ದಂಪತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಅವರು 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಖುಷಿ' ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 30 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಆರ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನವೇ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಶಃವೂ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ ಮೂರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೂ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
“ಇದೀಗ ‘ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ’ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ” ಎಂದು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ದಂಪತಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ
ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಶಾ ಆರ್ಪಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಊಟದ ನಂತರ ದಿನವೂ ನಡೆಯುವ ಸರಳ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಸದಾ ದಣಿವಿನ ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಶಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಳಿತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮ
ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ, ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಖುಷಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ 30 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಿವೆ.
- ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 61 ಶೇಕಡಾ ಮಂದಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
- ಸುಮಾರು 60 ಶೇಕಡಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 0.5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂದಿಂದ 6.1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂವರೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಫಲಿತಾಂಶ
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು 3.5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕುಂಭಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂ ಅವರು 6.1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು,” ಎಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಖುಷಿ’ಯನ್ನು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ,” ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ) ಎಂ. ನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿ, “ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು,” ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಖುಷಿ’ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಂಬ ಮೂರೂ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಾದರಿ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಒತ್ತಡಭರಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.