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- ಶ್ರೀಮಂತ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕುವೈತ್, ಬಹರೇನ್, ಕತಾರ್ನಲ್ಲೇಕೆ ರೈಲುಗಳಿಲ್ಲ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಾರಣ!
ಶ್ರೀಮಂತ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕುವೈತ್, ಬಹರೇನ್, ಕತಾರ್ನಲ್ಲೇಕೆ ರೈಲುಗಳಿಲ್ಲ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಾರಣ!
ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್ನಂತಹ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಜಾಲ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರುಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೂರದ ರೈಲುಗಳಿಲ್ಲ. ನಗರ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲು ಜಾಲವಿದೆ.
ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಿಲ್ಲ ರೈಲು ಸೇವೆ?
ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು (ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು) ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರುವುದು ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಸಂಪತ್ತು, ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಹಾರುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ (Flying Taxi) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, ಬಹರೇನ್, ಯೆಮೆನ್ ಮತ್ತು ಓಮನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ರೈಲುಗಳೇ (Long Distance Trains) ಇಲ್ಲ! ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (Small Geographical Size)
ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಬಹರೇನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರೈಲುಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆ ದೇಶಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಈ ದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇವರು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದೂರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರುಗಳ ಬಳಕೆ (Brilliant Road Network)
ಈ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೈಲ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿವೆ. ರೈಲುಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಈ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಇಂಧನ (ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್) ದರವೂ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬಹುತೇಕ ಜನರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡಿಲ್ಲ.
ನಗರ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಲ (Ultra Modern Metro Systems)
ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಓಡುವ ದೂರದ ಬಸ್ ಅಥವಾ ರೈಲುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಗರದ ಒಳಗಿನ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿಸಲು ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವನ್ನು (Metro Network) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕತಾರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ದೋಹಾ ಮೆಟ್ರೋ' (Doha Metro) ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ರೈಲು (Existing Rail Networks)
ಕೊಲ್ಲಿಯ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ರೈಲ್ವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಒಂದು ನಗರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ (ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ) ರೈಲುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ.
2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಓಡಲಿದೆ 2,117 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 'ಜಿಸಿಸಿ ಗಲ್ಫ್ ರೈಲು' (GCC Rail Project)
ರೈಲು ಇಲ್ಲದ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ 'ಜಿಸಿಸಿ' (Gulf Cooperation Council - ಗಲ್ಫ್ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿ) ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,117 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
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