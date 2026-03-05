- Home
- News
- World News
- ಹಿರೋಷಿಮಾ ಬಾಂಬ್ಗಿಂತ 20 ಪಟ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ Doomsday ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಯುಎಸ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್!
ಹಿರೋಷಿಮಾ ಬಾಂಬ್ಗಿಂತ 20 ಪಟ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ Doomsday ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಯುಎಸ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್!
ಅಮೆರಿಕವು 'ಮಿನಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ III' ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 'ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದು, ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಿನಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ III ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧವು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕವು ಯಾವುದೇ ಮದ್ದುಗುಂಡು ಇಲ್ಲದ 'ಮಿನಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ III' (Minuteman III) ಎಂಬ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವ್ಯಾಂಡೆನ್ ಬರ್ಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೆಲೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಈ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ?
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. "ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಂತಹ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಾದಿ
ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳ 'ಕ್ವಾಜಲೈನ್ ಅಟಾಲ್'ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಬಲ್ಲುದು
ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸುಮಾರು 13,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇದು ತಲುಪಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಏಕೈಕ ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಲ್ಲ ಮೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾರ್ ಹೆಡ್ಗಳನ್ನು (Warheads) ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಒಂದೇ ವಾರ್ಹೆಡ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
🚨🇺🇸U.S. just tested a Minuteman III ballistic missile off the California coast while war rages in Iran.
The ICBM can carry nuclear warheads 20x more powerful than Hiroshima and travel 6,000 miles at 15,000 mph.
It hit its target near the Marshall Islands.
Pentagon says it was… https://t.co/0Xqjtatg7Tpic.twitter.com/xYUN2yGOvj
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 5, 2026
ಇದಕ್ಕೆ 'ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎನ್ನಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಹರಡುವ ವಿಕಿರಣಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು 'ಪ್ರಳಯಕಾರಿ' ಅಥವಾ 'ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಳೆಗರೆದಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಮುಳುಗಡೆ
ಇದೇ ಬುಧವಾರದಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ 'ಐಆರ್ಐಎಸ್ ದೇನಾ' (IRIS Dena) ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 80 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ