- ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್.. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಬಂದ್: ಏನಿದು ಥಾಯ್ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮ!
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮವಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತೀರಾ..
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಲ್
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಐದು ದಶಕಗಳ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಿಸಲಾಯಿತು. 1972ರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮದ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೌಕರರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿತ್ತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಯೋಚನೆ
ಕೆಲಸದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಡ
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಯಿತು. ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್, ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮದ್ಯ ಸಿಗದಿರುವುದು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹಳೆಯ ನಿಷೇಧವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅರಿತುಕೊಂಡಿತು.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ
ಸುದೀರ್ಘ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಥಾಯ್ ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಚುರುಕಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು
ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಿ ಸಡಿಲವಾದರೂ, ಜಾರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ.
