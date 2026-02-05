ಜೆನ್ ಝೀ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನೇಪಾಳ ಜಾಲತಾಣ ಬಿಲ್ ರದ್ದು
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುವಜನರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ವಿವಾದಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಿಲ್-2025 ಅನ್ನು ನೇಪಾಳದ ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ ಝೀಗಳ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ, ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವಿವಾದಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಿಲ್- 2025 ಅನ್ನು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಗೂ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಾಲತಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಒಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಪ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ನಿಷೇಧದ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಜನತೆ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಷಯವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ದಂಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಪರಿಣಾಮ ಒಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪತನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಲ್ ರದ್ದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ.
