Middle East War Tensions: ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಆಯ್ಕೆ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಆಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಯಿತೇ? ಅಲಿ ಖೊಮೇನಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಅವರ ಮಗ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖೊಮೇನಿಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಆಂತರಿಕ ಮತದಾನ, ಬಾಹ್ಯ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು? ಜಗತ್ತು ಯಾಕೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ?
ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ದಾಳಿ
ವರದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಖೊಮೇನಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್' ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊಜ್ತಬಾ ಖೊಮೇನಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ನೇಮಕಾತಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1989ರಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಖೊಮೇನಿಯನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಮೊಜ್ತಬಾ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನೇರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ కుదిరిತು.
ನೇರ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘರ್ಷ
56 ವರ್ಷದ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ
56 ವರ್ಷದ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಆದರೆ, ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ನೇರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತೈಲ ಬೆಲೆ
ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ
ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಾದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನೀತಿಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲವು, ಉತ್ತರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಆದರೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ.
ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ
ಇರಾನ್ನ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದೇ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದೇ? ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದೇ? ನಾಯಕತ್ವವು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಉಳಿದರೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವವು ವಿಭಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
