ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಹೊರಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ಸಮರ ಸಾರಿವೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಸಮರ ಸಾರಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಭೀಕರ ಬಾಂಬ್ ನಡೆಸಿವೆ.
"ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು" ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲಿ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಕ್ತಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಧಾನಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸಂಭವನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಜೀಜಿ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ, “ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ!” ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಘಾತಕವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆರ್ಮನ್ಶಾ, ಲೊರೆಸ್ತಾನ್, ತಬ್ರಿಜ್, ಇಸ್ಫಹಾನ್ ಮತ್ತು ಕರಾಜ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಫೋಟಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇರಾಕ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಇರಾಕಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎನ್ಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
