ತೈಲ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೇ ಹೈರಾಣು; ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಈ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್!
ತೈಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆಪ್ರಾಚ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಇಂಧನ ಬಳಸದೇ ಈ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರೋದು ಹೇಗೆ?
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಬಹುದು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿವೆ. ತೈಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭಾರತದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶ ತೈಲ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ! ಯಾವುದು ಆ ದೇಶ? ತೈಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಬಳಸುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಒಂದು ಕುರುಹು ಸಿಗೋಲ್ಲ
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟರಿಕಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ತೈಲದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯೆಪ್ರಾಚ್ಯದ ಕಡೆ ಕೈಚಾಚಿ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ತಿರುಗುವ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಹೌದು ತೈಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ದೇಶಗಳು ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಶಾಖ ಬಳಸುತ್ತೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್!
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕಾರಣ. ದೇಶವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖವಿದೆ. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಭೂಗತವಾಗಿರುವ ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಉಗಿಯನ್ನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ತಾಪನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ತೈಲ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ಭೂಶಾಖದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗೆ?
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ನದಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ!
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ.
ಇಂಗಾಲ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ತನ್ನ ಪರಿಸರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ತಟಸ್ಥತೆಯ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಡುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ನೀತಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.
