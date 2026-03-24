121 ಜನರಿದ್ದ ಸೇನಾ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪತನ! 60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾವು
ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ C-130 ವಿಮಾನ ಪತನವಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.
Colombia Plane Crash Mystery
ಕೊಲಂಬಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಪ್ಯುರ್ಟೊ ಲೆಗ್ವಿಝಾಮೊ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 121 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸೈನಿಕರು. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ 66 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪಘಾತ - ಏನಾಯ್ತು?
ಈ ವಿಮಾನವು ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ C-130 ಆಗಿದ್ದು, ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒಂದು ನಗರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ದಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ - ಸ್ಥಳೀಯರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಪ್ಯುರ್ಟೊ ಲೆಗ್ವಿಝಾಮೊದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೇನೆಯೂ ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಹಲವು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು.
ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವೇ ಅಥವಾ ಬೇರೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನವು ನಾಲ್ಕು ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
🇨🇴 At least 20 soldiers survived and 90 died in a military plane crash in Colombia, according to Blu Radio.
At least 90 soldiers died this Monday after a Colombian Air Force C-130 Hercules military aircraft crashed in the town of Puerto Leguízamo, in the department of Putumayo,… https://t.co/BV5goGdAEHpic.twitter.com/Yi0gycfsO9
— The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 23, 2026
ದಾಳಿಯ ಆತಂಕವಿದೆಯೇ? ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ?
ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಡುಕೋರರ ಗುಂಪು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅಪಘಾತ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು?
ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೆ ನೀಡಿತ್ತು ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಓವರ್ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯವೂ ಬಿಸಿ - ಬಜೆಟ್ ಕಡಿತವೇ ಕಾರಣವಾಯಿತೇ?
ಈ ದುರಂತದ ನಂತರ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯವೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಸ್ಟಾವೊ ಪೆಟ್ರೊ ಅವರು ಸೇನಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಆಧುನೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರ್ಕಾರವು ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಅನುಭವ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಈ ಅಪಘಾತ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ತನಿಖಾ ವರದಿಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
