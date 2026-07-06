ಮರಳಲ್ಲಿ ಹೂತಿದ್ದ 1700 ವರ್ಷಗಳ ನಗರ ಪತ್ತೆ; ಚಿನ್ನದ ನಾಲಿಗೆ, ಓವನ್ ಮಾದರಿ ಒಲೆ ಪತ್ತೆ
ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಸುಮಾರು 1700 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದ ನಗರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆಗಳು, ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ನಗರದ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಬದುಕಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು 1700 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ನಗರ ಪತ್ತೆ
ಸುಮಾರು 1700 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ನಗರವೊಂದನ್ನು ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಭೂಮಿಯ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ನಗರವೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂತು ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ನಗರವನ್ನು 4ನೇ ಶತಮಾನದ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಲಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಈ ನಗರದ ಕುರಿತು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ದಖ್ಲಾ ಓಯಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂಘಟಿತ ನಗರ
ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದಖ್ಲಾ ಓಯಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ನಗರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂಘಟಿತ ನಗರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆಗಳು, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳು, ದೊಡ್ಡದಾದ ಚರ್ಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅವಶೇಷಗಳು ಬೈಜಾಂಟನ್ ನಗರದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಮ್ಮಟ ಆಕಾರ ಛಾವಣಿಗಳು ಆ ಯುಗದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಓವನ್ ಶೈಲಿಯ ಒಲೆಗಳು, ರುಬ್ಬುವ ಕಲೆ
ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಓವನ್ ಶೈಲಿಯ ಒಲೆಗಳು, ರುಬ್ಬುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 337 ರಿಂದ 361 ರ ನಡುವೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿಯಸ್ II ರ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಟ್ರಾಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸುಮಾರು 200 ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ತುಣುಕುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾವಲು ಗೋಪುರ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು ಅಂದಿನ ಜನರು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ನಾಲಿಗೆಯ ರಹಸ್ಯ
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬಳಿಯ ಮರೀನಾ ಎಲ್-ಅಲಮೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹೊಸ ಸಮಾಧಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಸಾವಿನ ನಂತರ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಚಿನ್ನದ ನಾಲಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಜನರ ಕಥೆ
ಆದ್ರೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಫಿಂಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜನರ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
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