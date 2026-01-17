ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೆ, ಬೀಚ್ನಿಂದ ಚಿಪ್ಪು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದರೂ ಅಪರಾಧ, ಈ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೆ, ಬೀಚ್ನಿಂದ ಚಿಪ್ಪು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದರೂ ಅಪರಾಧ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಬೀಳುತ್ತೆ ಫೈನ್. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳು
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಬೀಚ್ಗಳು, ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯುರೋಪ್ನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯ, ಕಾನೂನುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪರಾಧವಾದದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಪರಾಧ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು, ದ್ವೀಪಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯೂರೋಪ್ನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದುಬಾರಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀಚ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಕಿನಿ ಸೀಮಿತ
ಸ್ಪೇನ್, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ, ವೆನಿಸ್ನಂತಹ ನಗರಗಳ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದರೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡ
ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಷಯ. ಸ್ಪೇನ್, ಗ್ರೀಸ್, ಇಟಲಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 25 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಂಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಶಬ್ದ, ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾನಿ
ಮಲ್ಲೋರ್ಕಾ, ಇಬಿಜಾದಂತಹ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷಿದ್ಧ. ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಮರಳು, ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ವೆನಿಸ್ನ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಜುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ದುಬಾರಿ ದಂಡದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ ಬೇಡಿ.
