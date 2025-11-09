ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆರೆಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು
Remove color stains: ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ….
ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ವೇಸ್ಟ್
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವಾಗ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹರಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬಳಸಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸಿದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಣ್ಣ ಹತ್ತಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು (ಕಲರ್ ಸ್ಟೇನ್) ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಇದು ನೆನೆಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ತನ್ನ ಅಡುಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸರಳ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಕಲೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯ
ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ಟೀ ಚಮಚ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ಕಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.