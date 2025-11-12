ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್, ಬಾಟಲಿಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ.. ಕೊಳೆ, ವಾಸನೆ ಎರಡೂ ಇರಲ್ಲ
ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆ
ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅವುಗಳಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಂತೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನೀರು
ನಿಮ್ಮ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ 1-2 ಟೀ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ನಂತರ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್
ಬಾಟಲಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಿನೆಗರ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಾಟಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗರ್
ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಎರಡು ದ್ರಾವಣಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀರು
ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ನಂತರ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.