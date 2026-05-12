ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪಿಎಂ-ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 1,243 EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂಜೂರು
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 1,243 ಇವಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ರೂ. 123.26 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 1,243 ಇವಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ಬೆಂಗಳೂರುದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ (EV) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವ H. D. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 1,243 ಇವಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 123.26 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ನಗರವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಚಲನಶೀಲತೆಯತ್ತ ದೇಶದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇವಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 503.86 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IOCL), ಭಾರತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BPCL) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HPCL) ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ 4,874 ಇವಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ರೂ. 503.86 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2070ರೊಳಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಸರ್ಜನೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ “ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ 2047” ದೃಷ್ಟಿಕೋನದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಹೇಳಿದರು. ವಾಹನ ವಲಯವು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಜಿಡಿಪಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ರೂ. 18,100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಪಿಎಲ್ಐ ಎಸಿಸಿ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 25,938 ಕೋಟಿ ಪಿಎಲ್ಐ ಆಟೋ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ರೂ. 7,280 ಕೋಟಿ ಆರ್ಇಪಿಎಂ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶದ ಇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2,000 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಇವಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವೆಂದು ಕರೆದ ಸಚಿವರು, ಸುಮಾರು ರೂ. 10,900 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಬಸ್ಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಕು ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರೊಳಗೆ ರೂ. 2,000 ಕೋಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಯ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಾದ BPCL, IOCL ಮತ್ತು HPCLಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. FAME II Scheme ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ರೂ. 873.5 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 8,932 ಇವಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ 721 ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿವೆ.
ಯುನಿಫೈಡ್ ಭಾರತ್ ಇ-ಚಾರ್ಜ್
ಇನ್ನು, ಇವಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ‘ಯುನಿಫೈಡ್ ಭಾರತ್ ಇ-ಚಾರ್ಜ್’ (UBC) ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕೃತ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ, ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂತಿ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯ
ಭಾರತದ ಇವಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಇವಿ ಚಳವಳಿ ಕೇವಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದೆ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ