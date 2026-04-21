ಆಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಪಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಮತ್ತು AI-ಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೇ ಇರುವ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಅವರನ್ನು ಆಪಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಟರ್ನಸ್ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕುಕ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ (executive chairman) ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
2011ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು $3.6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ಈ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್?
50 ವರ್ಷದ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್, 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವಿ. 2001ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಇವರು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ (Senior Vice President) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಆಪಲ್ನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹಿಂದೆ ಟರ್ನಸ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಪಲ್ನೊಳಗಿನ ಅನೇಕರು ಇವರನ್ನು ಆಳವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್-ಕೇಂದ್ರಿತ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ನಸ್ ಪಾತ್ರ
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಟರ್ನಸ್ ಆಪಲ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರೂಪರೇಷೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ-ದರ್ಜೆಯ "ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಟರ್ನಸ್ ಅವರ ಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಆಪಲ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟರ್ನಸ್, ಉತ್ಪನ್ನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಪಲ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. Nvidia ಮತ್ತು Meta ದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು AI ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಟರ್ನಸ್ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಗಮನಹರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆಪಲ್ನ ಮೂಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಟರ್ನಸ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರವೇ ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ, AI-ಚಾಲಿತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.