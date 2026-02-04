- Home
- Fast Charging: ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಟೆಕ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗಿರೋ ಅನುಮಾನ. ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಗೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
16
Image Credit : stockPhoto
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
26
Image Credit : stockPhoto
ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 0% ನಿಂದ 80% ವರೆಗೆ) ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 80% ಆದ ನಂತರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
36
Image Credit : Getty
ಬಿಸಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು
ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ. ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೇಮ್ ಆಡುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದು ಬೇಡ.
46
Image Credit : Getty
ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬಾರದು. ಇವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.
56
Image Credit : stockPhoto
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಈಗಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು 100% ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರ ತಾವಾಗಿಯೇ ಪವರ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೂ, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
66
Image Credit : Getty
ಸಾರಾಂಶ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ. ಇದು ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಫೋನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
