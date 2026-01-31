ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ 'ಆರಿಯಾ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.31): ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕವಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಆರಿಯಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ ಓಡುವಾಗಲೇ ಆಗಲಿದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಆರಿಯಾ ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರಿನ ರೂಫ್, ಬಾನೆಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 41 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫಲಕಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನೋಟದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಸ್ಸಾನ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿ IM ಎಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸೌರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕಾರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಎರಡನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರುಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿ ಆರಿಯಾವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ EV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಗಮನ
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಹಿಡನ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಕಾರಿನ ನೋಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಾರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಆರಿಯಾ: ಫೀಚರ್ಸ್ & ರೇಂಜ್
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಆರಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ SUV ಆಗಿದೆ. ಇದು 63 kWh ನಿಂದ 87 kWh ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಸ್ಸಾನ್ನ ವಿಶೇಷ e-4ORCE ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೂಪ್-ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಐಷಾರಾಮಿ ಒಳಾಂಗಣ, ಎರಡು 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳು, ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಆರಿಯಾವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ವಾಹನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷದಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಬಹುದು. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.