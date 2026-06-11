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- Coffee Maker: ದಿನವೂ ಕೆಫೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಫಿ ಕುಡೀಬೇಕಾ? ₹100 ರಿಂದ ₹500ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್
Coffee Maker: ದಿನವೂ ಕೆಫೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಫಿ ಕುಡೀಬೇಕಾ? ₹100 ರಿಂದ ₹500ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಫೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ಯಾವುದು? ಯುಎಸ್ಬಿ ಕಾಫಿ ಮಗ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಕಾಫಿ ವಿಸ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪೋರ್ ಓವರ್ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಫೆಯಂತಹ ನೊರೆಭರಿತ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು.. ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೌದು ಬರೀ ಕಾಫಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪ್ರೆಸೊ, ಕ್ಯಾಪೆಚಿನೊ, ಡಲ್ಗೋನಾ ಕಾಫಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಫಿ, ಮಚಾ, ಹಾಟ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಅಂತಾನಾ? ನೋ ವರಿ, ಇದನ್ನ ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಕೆಲವು ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ಗಳು ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Wonderchef ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್
Wonderchef ನ ಈ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ Amazon.in ನಲ್ಲಿ ₹499 ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ!. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 350 ml ಬೊರೊಸಿಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 1–2 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ತುಂಬಾ ನಾಜೂಕು ಆಗಿದೆ. ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಫೆಯಂತಹ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಕಾಫಿ ವಿಸ್ಕ್
ಕಾಫಿ ವಿಸ್ಕ್, ನೋಡೋಕೆ ಇದು ಸಣ್ಣದು ಆದ್ರೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ. ಇದೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಗ್ಯಾಜೆಟ್. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹಾಲು ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಪೆಚಿನೊ, ಲ್ಯಾಟೆ, ಮಚಾ, ಹಾಟ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಶೇಕ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆಯೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಇದೊಂದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹100–₹200 ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೊರೆಭರಿತ ಕಾಫಿ ಮಾಡಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.
ಪೋರ್-ಓವರ್ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್
ಕೆಫೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಪೋರ್-ಓವರ್ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಫಿಯ ಅಸಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗುರ, ಪೋರ್ಟಬಲ್, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸೆಲ್ಫ್-ಸ್ಟಿರಿಂಗ್ ಮಗ್ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್
ಇದು ಒಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ USB ಕಾಫಿ ಮಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಹಾಲು, ನೀರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಕಾಫಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1: ₹500 ಒಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಹೌದು, ಕಾಫಿ ವಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್-ಓವರ್ನಂತಹ ಹಲವು ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
2: ಯುಎಸ್ಬಿ ಕಾಫಿ ಮಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಹೌದು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ.
3: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಶೈಲಿಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸರಿಯಾದ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
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