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- ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'Natasha Doll ' ಟ್ರೆಂಡ್, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'Natasha Doll ' ಟ್ರೆಂಡ್, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದ ‘Natasha Doll’ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಚೀನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಚೀನಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Black baby dolls' videos trigger global criticism
'Natasha Doll' ಎಂಬ ಆಟಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರೆಂಡ್(Social media Trend), ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಮೊದಲು ಚೀನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು, ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು.
ಒತ್ತಡ-ನಿವಾರಕ ಗೊಂಬೆ 'ನತಾಶಾ' ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್, ಕಪ್ಪು-ಚರ್ಮದ ಆವೃತ್ತಿ 'ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ'
ಚೀನಾದ ಕಪ್ಪು ಸಮುದಾಯವು ಈ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು 'ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೈಶಾಚಿಕ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ pic.twitter.com/FXFFltsJtk
— RT (@RT_com) June 13, 2026
ದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ನತಾಶಾ' ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದ ಮಗುವನ್ನು ಹೋಲುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಎಳೆಯುವುದು, ಎಸೆಯುವುದು, ತುಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Concerns raised over violent content
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಕಪ್ಪು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಚಾರಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿವಾದವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇತರ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವರ ಟೀಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು, ಇಂತಹ ವಿಷಯವು ಹಾನಿಕಾರಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
Questions over racial message
ವೀಡಿಯೊಗಳು ಚೀನಾವನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಡಿದಂತೆ, ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದ ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು ಜನಾಂಗೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನತಾಶಾ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ
ಈ ಗೊಂಬೆಯು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಕ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ
ಡೌಯಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿಯೋಹಾಂಗ್ಶುಗಳಲ್ಲಿನ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಕಪ್ಪು ನತಾಶಾ ಗೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ತುಳಿಯುವುದು, ಹಿಸುಕುವುದು, ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದು, ಎಸೆಯುವುದು, ಹರಿದು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು… pic.twitter.com/AXqftTra38
— Norma Kay (@realnorma_kay) June 10, 2026
ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಗೊಂಬೆಯ ಆಯ್ಕೆಯು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ವಾದಿಸಿದರು. ಇತರರು ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
Strong reactions flood social media
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೇವಲ ಹಿಂಸಿಸಲು ಮಗುವಿನಂತಹ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ತಮಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಕರು ಅಂತಹ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇತರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಕಪ್ಪು ಮಗುವಿನ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಸ್, ಶವರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಇದು ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?????? https://t.co/MZ7YBjGh1apic.twitter.com/u7b8GcWnRF
— . (@carterdalast) May 29, 2026
ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದ ಗೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಜನಾಂಗೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವಿಷಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಲವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಗಳು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಊಹೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
Debate continues online
ಈ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸವಾಲುಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡರೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಷಯವು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹರಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇದು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಈಗ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಡವಳಿಕೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಷಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.