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- Squirrel Viral Video: ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೆ ಮುದ್ದು ಅಳಿಲು, ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ನ 'ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿ'!
Squirrel Viral Video: ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೆ ಮುದ್ದು ಅಳಿಲು, ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ನ 'ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿ'!
ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಳಿ ಅಳಿಲೊಂದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡದಂತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
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Image Credit : Instagram/Seen Thee (@seen_thee)
Adorable Squirrel Becomes Internet Star
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್(Instagram)ನಲ್ಲಿ ಅಳಿಲೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಳಿ ಆಹಾರ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್(Video viral) ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 50.8 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನೋಡಿದ್ದು, 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡರೂ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿದೆ.
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Image Credit : Instagram/Seen Thee (@seen_thee)
Grand Canyon Warning Surprises Visitors
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಗ್ರಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ಬಳಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕಗಳು ಅಳಿಲುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅಳಿಲು ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಪಾರ್ಕ್ನ 'ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿ' ಎಂದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಆಹಾರ ನೀಡಿದರೆ, ಅವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡಬಹುದು.
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Image Credit : Instagram/Seen Thee (@seen_thee)
Social Media Struggles to Resist the Cuteness
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಳಿಲಿನ ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ನಿಯಮ ಮುರಿದಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುದ್ದಾದ ವರ್ತನೆಗೆ ಮನಸೋತು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್, ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಬರೆದುಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Instagram/Seen Thee (@seen_thee)
Some Users Back the Warning
ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಳಿಲಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
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