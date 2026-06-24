McGrail-Bateup: ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೈರನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ವದ ಜೋರು ಧ್ವನಿಯವ!
Joseph McGrail of Australia: 122.4 ಡೆಸಿಬಲನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಬಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಮೆಕ್ಗ್ರೈಲ್ ಬೇಟಪ್ (58), ‘ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜೋರು ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳವ’ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Asianet News
Joseph McGrail: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜೋರು ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳವ
122.4 ಡೆಸಿಬಲನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಬಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಮೆಕ್ಗ್ರೈಲ್ ಬೇಟಪ್ (58), ‘ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜೋರು ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳವ’ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Asianet News
Joseph McGrail: ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೈರನ್ ಸದ್ದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವರ ದನಿ 60-70 ಡೆಸಿಬಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಬೇಟಪ್ರ ಕೂಗು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೈರನ್ ಸದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಅಫ್ ಆಗುವಾಗ ಬರುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ನೌವ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 122.4 ಡೆಸಿಬಲ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ದಾಖಲೆ!
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಹಾಗೂ ಘೋಷಕರಾಗಿರುವ ಬೇಟಪ್, 7 ಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ನೌವ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 122.4 ಡೆಸಿಬಲ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ, 1994ರಲ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಎಂದು 121.7 ಡೆಸಿಬಲ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನ್ನಾಲಿಸಾ ಫ್ಲಾನಗನ್ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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