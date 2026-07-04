ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗನಲ್ಲ: ರಜೆ ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ ಬಾಸ್ಗೆ Gen Z ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಉತ್ತರ
ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ರಜೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಬಾಸ್ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿ, ತಾನು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ತನ್ನ ಹಕ್ಕಿನ ರಜೆ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್
ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಜೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇದೀಗ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Sick Leaveಗೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ ಬಾಸ್
ರಜೆ ಕೇಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಬಾಸ್ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ನೋಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬೇಸರದಿಂದ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ
ಉದ್ಯೋಗಿ: ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಇಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ.
ಬಾಸ್: ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ.
ಉದ್ಯೋಗಿ: ಅವಶ್ಯವಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ.
ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿ
ಬಾಸ್: ಜ್ವರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹಾಕುವರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿ ಖಾರವಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಬಾಸ್ ರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗನಲ್ಲ
ಜ್ವರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇರೋ ರಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೊಂದು ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಪೋಷಕರ ಸಹಿಯುಳ್ಳ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹಕ್ಕು
ಮುಂದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. @WhateverVishal ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಸ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿರುವ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.