ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಲೀವ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ರಜೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಬೇಕಾದರೂ ವೈದ್ಯರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ ನಿಯಮಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಠಿಣ
ಜರ್ಮನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ ನಿಯಮಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು. ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ರಜೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ವೈದ್ಯರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ದುರ್ಬಳಕೆ
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ವೈದ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಆಡಳಿತ ಒಕ್ಕೂಟವು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 34 ಅಂಶಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.