ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಬಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು, ಪಕ್ಕದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಹೊಸ ಮನೆ ಆಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದು ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಬಂದು ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದ ಯುವತಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

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ದೆಹಲಿಯ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರ ಅನುಭವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿರೋದು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೋ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಯುವತಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಯುವತಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಡುಗಿಯ ಪಿಜಿ ಇದೆ. ಈ ಪಿಜಿಯಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. ಪಿಜಿಯಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

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ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತಗೊಂಡ ಯುವತಿಯರು ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬರೋ ವೇಳೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದನು. ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಯುವತಿ ನೀಡಿದಾಗ, ತಡಮಾಡದೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

sa_rita_26 ಹೆಸರಿನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಇದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಇದೊಂದು ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ನನಗೂ ಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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