ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ !
Rohini Nakshatra : ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ದಿನದ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾವು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಸ್ವಭಾವದ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಇವರ ಗುಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನನ
ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜನ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಜನರು
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅನೇಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜನರು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅವರನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸೃಜನಶೀಲರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮತ್ತು ಈ ಗುಣವು ಅವರನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಠಮಾರಿಗಳು
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.