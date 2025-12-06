ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದಾನವು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶನಿ ದೋಷ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಶನಿದೇವನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಹಸ್ಯ ದಾನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಹಸ್ಯ ದಾನ ಎಂದರೆ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದಿರುವುದು.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೂರು ವಿಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಕಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾನ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಕಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಾನವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ತಾಮ್ರ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ತಾಮ್ರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ತಾಮ್ರವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ತಾಮ್ರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಾನವು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
(Disclaimer: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)