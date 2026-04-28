- Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ತುಳಸಿಯಂತಹ ಶುಭ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರ ನೆನಪಿರಲಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಡಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಬರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕ್ರಾಸುಲಾ, ಬಿದಿರಿನಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ (ಬೆಡ್ರೂಮ್) ಗಿಡಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬಾರದು.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಎಲೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಬಾರದು. ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಶುಭ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ಹೂದಾನಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಡಿ
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹೂದಾನಿ (ಫ್ಲವರ್ ವೇಸ್) ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಬಾಡಿದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೂ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿರಿ (ಪ್ರೂನಿಂಗ್). ಯಾವುದಾದರೂ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರಿ.