ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂಕ್ ಬೆಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಬಂಕ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪೇಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಂಕ್ ಬೆಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ಗಳಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬಂಕ್ ಬೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಟು, ಡ್ರಾಯರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ನಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಕ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹತ್ತಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿವೆ.
ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಂಕ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಂಕ್ ಬೆಡ್ಗಳು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
ನೀವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬಂಕ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ.
ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮರದ ಬಂಕ್ ಬೆಡ್ಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಾಗುವಾನಿ ಮರದಿಂದ ಇಂತಹ ಬಂಕ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಳಗೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ & ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಇದೆ
