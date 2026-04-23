ಗುರುವಾರ ನೀವೂ ಕೂಡ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ!
Thursday astrology: ಗುರುವಾರ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಗುರುವಾರ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗುರುವಾರ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರವು ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗುರು ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಣ್ಣದೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು
ಗುರುವಾರದಂದು ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇದು ಗುರುಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಗುರುವಾರದಂದು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಗುರು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ತೊಳೆದಂತೆ.
ಗುರುವಾರ ಮನೆಯನ್ನು ಒರೆಸಬಾರದು
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುರುವಾರದಂದು ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?
ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅನುಭವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಗುರುವಾರದಂದು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ನಡೆಸುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಗುರುವಾರ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ
ಕೂದಲು ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾದರೂ, ಗುರುವಾರದಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಗುರುಗ್ರಹದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಂದು ಜನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೆ?
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಗುರುವಾರದ ಪರಿಹಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.