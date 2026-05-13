ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕೂರಬೇಕಾ? ಮನೆಯ ಈ ಮೂಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ!
Vastu Tips: ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಬಹುದು.
1. ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ: ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
2. ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆ: ಮನೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯನ್ನೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಾರದು. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಸೋಫಾ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಕುಂಡವನ್ನು ಇಡಬೇಕು.
3. ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆ: ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆ ಖಾಲಿಯಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
4. ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕು: ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಈ ದಿಕ್ಕು ಖಾಲಿಯಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಅಪಾರ್ಥ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂದರೆ ಈ ದಿಕ್ಕು ಖಾಲಿ ಇರಬಾರದು.
5. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು: ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಕುಬೇರನು ಅಧಿಪತಿ. ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಥವಾ ಕುಬೇರನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.