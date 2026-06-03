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- ಕಾಗೆ ಕೂಗಿದರೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರಾ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅಶುಭನಾ.. ಏನನ್ನುತ್ತದೆ ಕಾಕ ಶಾಸ್ತ್ರ?
ಕಾಗೆ ಕೂಗಿದರೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರಾ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅಶುಭನಾ.. ಏನನ್ನುತ್ತದೆ ಕಾಕ ಶಾಸ್ತ್ರ?
Does crow bring good or bad omen ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ, ಅದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕಾಕ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ
ಒಂದು ಕಾಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೂಗಿದರೆ, ಆ ಮನೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಅತಿಥಿ ಬರುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ
ಕಾಗೆ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದರೆ, ಅದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಕ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಕಾಗೆಯನ್ನು ಯಮರಾಜನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಮತ್ತು ಶನಿದೇವನ ವಾಹನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿದರೆ, ಅದು ಮುಂಬರುವ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರು ಕಾಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಹಾರವನ್ನು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು) ನೀಡಿದರೆ, ಪೂರ್ವಜರು ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ದುಷ್ಟತನಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಾಕ ಶಾಸ್ತ್ರ
ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ
ಕಾಗೆ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹಾರುವ ಕಾಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆ.
ಕಾಕ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಜಗಳ
ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಡಿದರೆ, ಅದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬೀಸುವುದು
ಕಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.