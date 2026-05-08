ಆ ಮಹಿಳೆಯ 19 ನಿಮಿಷ 34 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಮುಗೀತು!
ಸೋಫಿಕ್, ಸೊನಾಲಿ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು ಜನರಿಗೆ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘Season 2’, 'Leaked Video' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ AI ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್-ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಲಿಂಕ್ಗಳೇ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ದಾರಿ
ಸೋಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೊನಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಜನ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ' ಅಥವಾ 'Season 2 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ' ಎಂಬಂತಹ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.
ಸೊನಾಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸುದ್ದಿ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು
ವಿಡಿಯೋ ವಿವಾದದ ನಂತರ, ಸೊನಾಲಿ ಮಾನಹಾನಿ ಭಯದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹರಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ AI ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಇರಬಹುದು: ತಜ್ಞರು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ 19 ನಿಮಿಷದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಜವಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇದು AI ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ನಂಬುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
‘ಸೀಸನ್ 2’ ಮತ್ತು ‘ಸೀಸನ್ 3’ ಬರೀ ಕ್ಲಿಕ್ಬೈಟ್?
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ 'Season 2' ಮತ್ತು 'Season 3' ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ಬೇಟ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವರದಿಗಿಲ್ಲ. ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು AI ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
