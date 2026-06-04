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- ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು 8 ಬಾರಿ ವಿಫಲ, 45ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ
ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು 8 ಬಾರಿ ವಿಫಲ, 45ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಭಾವನಾ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಅವಿನಾಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಐವಿಎಫ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಗಣೇಶ' ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಗಣೇಶ; ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ಸಂಭಾವನಾ ಸೇಠ್
ಖ್ಯಾತ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಭೋಜ್ಪುರಿ ನಟಿ ಸಂಭಾವನಾ ಸೇಠ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ (ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು) ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ' ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನ 45ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನಾ ಅವರು ತಾಯ್ತನದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ; ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ (Surrogacy) ಮೂಲಕ ಒಲಿದ ಸುಖ
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಭಾವನಾ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಅವಿನಾಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಸಂಭಾವನಾ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಐವಿಎಫ್ (IVF) ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತದ ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ (Surrogacy) ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಮುದ್ದಾದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್; ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟಿ
ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾದರೂ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸಂಭಾವನಾ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬೇಗ ಬಂದಿದೆ
ಮಕ್ಕಳ ಆಗಮನದ ಕುರಿತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಭಾವನಾ, "ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಸಿನಿ ರಂಗದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
8 ಬಾರಿ ಐವಿಎಫ್ ಫೇಲ್, ಗರ್ಭಪಾತದ ನೋವು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ
ಸಂಭಾವನಾ ಅವರು ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯಾಗಲು ಸಂಭಾವನಾ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಬಾರಿ ಐವಿಎಫ್ (IVF) ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗರ್ಭಪಾತದ ದುಃಖವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಭಾವನಾ ಅವರು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಪತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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