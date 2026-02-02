- Home
- Entertainment
- TV Talk
- ಅನಸೂಯ ಮೈಕ್ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋದಳು, ರಶ್ಮಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್! ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಅನಸೂಯ ಮೈಕ್ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋದಳು, ರಶ್ಮಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್! ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಅನಸೂಯ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ರಶ್ಮಿ, ಅನಸೂಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಸೂಯ ಮೈಕ್ ಬಿಸಾಕಿ ಹೊರಟುಹೋದಳು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯ ಬ್ಯುಸಿ
ನಟಿಯಾಗಿ ಅನಸೂಯ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೋ, ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ ನಂತರ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕ್ಷಣಂ, ರಂಗಸ್ಥಳಂನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇಕೆ
ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಅನಸೂಯ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶೋ ಬಿಟ್ಟರು. ಶೋನಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಅನಸೂಯ ನಂತರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿಸಲು ಆಗದ ಕಾರಣ ಶೋ ಬಿಟ್ಟರು.
ಅನಸೂಯ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ 12 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ, ಅನಸೂಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅನಸೂಯ ತುಂಬಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಮೈಕ್ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನಸೂಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು.
ಮೈಕ್ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋದ ಅನಸೂಯ
ಆಗ ನಟ ಮಾನಸ್, 'ಅನಸೂಯ ಕೋಪವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ' ಎಂದರು. ಇದರಿಂದ ನಾಚಿದ ಅನಸೂಯ, ಮಾನಸ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಅನಸೂಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೈಪರ್ ಆದಿ ಕಾಲೆಳೆದರು.
ಹೈಪರ್ ಆದಿ ಸೆಟೈರ್ಗಳು
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಹೈಪರ್ ಆದಿ ಬಳಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಗಳಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಅನಸೂಯ ಹೇಳಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.