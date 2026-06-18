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- ರಾಜಮಾತೆ ಶಿವಗಾಮಿ ಈಗ ಲವ್ ಗುರು: ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದವರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಲು 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಲವ್' ಅಂತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ
ರಾಜಮಾತೆ ಶಿವಗಾಮಿ ಈಗ ಲವ್ ಗುರು: ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದವರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಲು 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಲವ್' ಅಂತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ
'ಬಾಹುಬಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜಮಾತೆ ಶಿವಗಾಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ, ಇದೀಗ 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಲವ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ತಮಿಳು ಡೇಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶೋ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ರಾಜಮಾತೆ ಶಿವಗಾಮಿ ಈಗ ಲವ್ಗುರು
'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರದ ರಾಜಮಾತೆ ಶಿವಗಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ, ಈಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್' (Jio Hotstar) ಓಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ತಮಿಳಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಶೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಸೆಕೆಂಡ್ ಲವ್' ಹುಡುಕಾಟದ ವೆರೈಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ (The Concept of Second Love)
ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಲವ್' (Second Love) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ, 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 12 ಮಂದಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ (ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರನ್ನು) ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಈ ಶೋನ ಮುಖ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಜೆನ್-ಜಿ (Gen-Z) ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಈ ವೆರೈಟಿ ಶೋ ಎಷ್ಟು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಜೆನ್-ಜಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ ಲುಕ್ (Stunning Poster and Look)
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಶೋನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಡೆದ ಹೃದಯದ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಚ್-ಅಪ್ (ಜೋಡಿಸುವ) ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 90ರ ದಶಕದ ನಟಿಯಂತೆ ಕಾಣದೆ, ಇಂದಿನ ಯುವ ನಾಯಕಿಯರಿಗೇ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಷ್ಟು ಸಖತ್ ಯಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಾ ಈ ಶೋ? (Will It Stream in Telugu?)
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೋನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೇವಲ 'ತಮಿಳು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್' ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಇದೇ ಶೋ ಅನ್ನು ಅದೇ ಹೋಸ್ಟ್ (ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ) ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳತ್ತ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಲಗ್ಗೆ (Senior Stars in Reality Shows)
ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಹ-ನಟರಾದ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಓಟಿಟಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಾರವಾದ 'ಮ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್' ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಕುಕಿಂಗ್ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ನಟಿಯರಾದ ಲಯಾ, ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚರ್ಲ ಅರುಣಾ ಅವರು ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೊಸ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾದ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ (New Experiment for South India)
ಇದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟದ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಡೇಟಿಂಗ್ ಶೋಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೀರಾ ಹೊಸದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ (ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ) 'ಎಂಟಿವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ' (MTV Splitsvilla) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶೋಗಳ ಹಲವು ಸೀಸನ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಈ 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಲವ್' ಶೋ ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್-ಔಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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