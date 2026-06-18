- Home
- Business
- ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ: 20 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಲ್ ಪಾಸ್
ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ: 20 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಲ್ ಪಾಸ್
ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ 20 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದ ತಡೆರಹಿತ ಟೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಟೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ (ಬ್ಯಾರಿಯರ್-ಲೆಸ್) ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸುಲಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಫಾಸ್ಟಾಗ್ (FASTag) ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಳಾಸ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪಾಸ್ ತೋರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? (Why the Government Is Introducing New Passes)
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲದೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ದಾಟುವ 'ಮಲ್ಟಿ-ಲೇನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ' (MLFF) ಟೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರಿಚಯದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೂತನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? (How the New Pass Will Work)
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ನಂತರ, ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದ ಫಾಸ್ಟಾಗ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 'ರಾಜಮಾರ್ಗ' (Rajmarg) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಯಾದರೂ ದಾಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಟೋಲ್ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಪಾಸ್ಗಳ ನಿಖರವಾದ ದರವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ (Current Rules vs New System)
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಸಮೀಪ ವಾಸಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ (ಖಾಸಗಿ) ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹350 ಪಾವತಿಸಿ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭೌತಿಕವಾಗಿ (Physical Pass) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ₹350 ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಡೆರಹಿತ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಬಲ (Part of India's Barrier-Less Tolling Push)
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಮಲ್ಟಿ-ಲೇನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ' (MLFF) ಟೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ (RFID) ರೀಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ (ANPR) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗಾಗುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (What It Means for Commuters)
ಕೆಲಸ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತಿರದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ಗಳು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಅನಗತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳು, ಗಲಾಟೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿವೆ. ಯೋಜನೆಯು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.